Le champ du feu en famille – méditation, 27 juillet 2022, .

Le champ du feu en famille – méditation

2022-07-27 – 2022-07-27

EUR Une heure de partage et de créativités ludiques. Expérimenter des instants de silence, de calme, de partage en famille, des plus petits aux plus grands en exerçant sa créativité, son sens de l’observation et de l’attention aux 5 sens. Un créneau horaire idéal pour les familles !

La météo est notre partenaire, pas notre adversaire ! Cette activité puise ses ressources dans les choses telles qu’elles sont, quelque soit le temps, la vie se déploie (simplement se vêtir en conséquence et prévoir de l’eau).

