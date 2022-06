Le champ du feu au petit matin – méditation, 27 juillet 2022, .

Le champ du feu au petit matin – méditation

2022-07-27 – 2022-07-27

Une heure de méditation et de marche méditative. Choisir de commencer la journée au sein d’une nature magique, ressentir l’humidité, les changements d’ambiance, se nourrir de l’énergie du lieu. Une heure de pleine présence centrée sur les pratiques de l’attention à soi et à la nature, pour habiter son corps, écouter ses émotions et tenir compte de l’environnement du moment présent.

La météo est notre partenaire, pas notre adversaire ! Cette activité puise ses ressources dans les choses telles qu’elles sont, quelque soit le temps, la vie se déploie (simplement se vêtir en conséquence).

