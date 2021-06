Le Champ des producteurs – Marché Château de la Frémoire, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Vertou.

2021-07-11

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre

Le Champ des producteurs.En bord de Sèvre, un marché pas vraiment comme les autres réunit les meilleurs producteurs locaux, fournisseurs des grands chefs de la région et au-delà. En raison des travaux d’aménagement du Parc de Sèvre, et pour cette édition uniquement, ce marché « pas comme les autres » remonte la Sèvre pour s’installer dans le parc du Château de la Frémoire. Si le cadre change, la formule reste la même : une quarantaine des meilleurs producteurs de la région proposent leurs produits exceptionnels à la vente : viande de races locales (vache nantaise, porc blanc de l’ouest, poulet nantais), algues marines, légumes grand cru, poissons de rivière fumés, fruits de mer, bières artisanales… Et pour sublimer ces ingrédients, 16 cuisiniers des Tables de Nantes qui se relaient pour improviser de délicieux plats sous vos yeux, à déguster sur place. – Possibilité de pique-niquer sur place.- Mise à disposition de planchas en libre service. – Le public est invité à amener ses propres couverts et contenants pour réduire les déchets. Des points de consignes et de recyclage seront installés sur place.- Tirage au sort pour participer aux Pôles de Chefs. Le principe est simple et toujours gratuit, il suffit de se présenter spontanément aux tipis cuisine à son arrivée sur le marché pour s’inscrire et se voir remettre un ticket numéroté, correspondant à la session choisie (11h30, 13h10, 15h, 16h30). Les tirages au sort auront lieu 30 minutes avant chaque session, au niveau du Muscadetruck. Les personnes tirées au sort devront se présenter au moins 10 minutes avant le début de leur passage, au Pôle Food concerné.

Château de la Frémoire Route de la Frémoire Vertou