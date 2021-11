Le Champ des Possibles Théâtre du Rond-Point, 23 novembre 2021, Paris.

Le Champ des Possibles

du mardi 23 novembre au samedi 18 décembre à Théâtre du Rond-Point

_**Le Champ des Possibles**_, seule-en-scène d’Elise Noiraud, tente d’approcher ce qui constitue, presque physiquement, la respiration de la jeunesse…C’est quoi, être adulte? Comment sortir de l’enfance? Faire ses premiers choix? Et quitter ce que l’on connaît pour s’ouvrir au monde? Interprétant une quinzaine de personnages, Elise Noiraud offre une performance théâtrale époustouflante, aussi drôle que sensible, noire et lumineuse, et dont la dimension universelle offre une catharsis jubilatoire. Troisième chapitre de la trilogie de seule-en-scène écrite et interprêtée par Elise Noiraud, _**Le Champ des Possibles**_ sera présenté du 23 novembre au 18 décembre au Théâtre du Rond-Point, accompagné de 3 intégrales de la trilogie les 5, 12 et 19 décembre. Le texte de la trilogie est éditée chez Actes Sud Papiers.

Compagnie 28 – Elise Noiraud

Théâtre du Rond-Point 2bis av Franklin D. Roosevelt paris Paris Paris



