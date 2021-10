LE CHAMP DES POSSIBLES Ménil, 8 janvier 2022, Ménil.

LE CHAMP DES POSSIBLES 2022-01-08 20:30:00 – 2022-01-08 21:55:00 Salle des loisirs Route de Château-Gontier

Ménil Mayenne Ménil

La jeune fille à la fois déracinée et avide de nouveautés tente de trouver sa place et d’imaginer son futur dans la capitale. Pas si facile quand votre mère, aimante mais envahissante, vous culpabilise sans cesse à grand renfort de chantage affectif. Au travers de cours de théâtre, son petit boulot de baby-sitter et ses rencontres au sein d’associations étudiantes, se dessine une constellation de personnages hauts en couleurs. Seule au plateau, Elise Noiraud passe de l’un à l’autre et ponctue avec beaucoup d’humour et de sensibilité tout son cheminement, de ses derniers mois de lycéenne à son statut de jeune femme, étudiante émancipée et pleine de projets.

A partir de 13 ans.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

À dix-neuf ans, Elise quitte son village familial et la province pour rejoindre Paris et l’université. Aujourd’hui comédienne, elle incarne une dizaine de personnages qui ont marqué ses années d’études, délicat passage de l’enfance à l’âge adulte.

