Le champ des possibles Le Champilambart, 22 février 2022, Vallet.

Le champ des possibles

Le Champilambart, le mardi 22 février à 20:00

Elise a dix-neuf ans, un bac en poche et l’envie de tracer sa route. Elle décide de partir à Paris, loin de son village poitou-charentais et de sa mère culpabilisante, pour y suivre des études de lettres. Elle se perd dans la ville, fait des rencontres qui donnent lieu à une galerie truculente de personnages qu’elle interprète avec brio, à la fois drôle et sensible. Ces rencontres sont les jalons de ce passage délicat de l’enfance à l’âge adulte, d’un parcours d’émancipation et de quête de liberté. **La presse en parle** : « Avec Le Champ des possibles, troisième et dernier volet d’une épopée autofictionnelle, Elise Noiraud propose un nouveau seule-en-scène particulièrement abouti sur les affres du passage à l’âge adulte…ce récit sur « la pulsation de [ses] 19 ans » déploie une force émotionnelle et une drôlerie irrésistible. » _Le Monde_ [Plus d’informations ici](https://www.champilambart.fr/saison-2021-2022/les-spectacles/event-223-le-champ-des-possibles.html)

De 10 à 16€

Elise a dix-neuf ans, un bac en poche et l’envie de tracer sa route. Elle décide de partir à Paris, loin de son village et de sa mère culpabilisante, pour y suivre des études de lettres….

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T20:00:00 2022-02-22T21:30:00