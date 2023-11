« A la Nau, les jours rallongent » – concert de Noël Le Champ des Possibles, La Réorthe (85) « A la Nau, les jours rallongent » – concert de Noël Le Champ des Possibles, La Réorthe (85), 2 décembre 2023, . « A la Nau, les jours rallongent » – concert de Noël Samedi 2 décembre, 20h00 Le Champ des Possibles, La Réorthe (85) Le Champ des Possibles, La Réorthe (85) 62, Rue des Brandes

Le Champ des Possibles, 85210 La Réorthe, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00 stage danse Détails Autres Lieu Le Champ des Possibles, La Réorthe (85) Adresse 62, Rue des Brandes Le Champ des Possibles, 85210 La Réorthe, France Age max 110 Lieu Ville Le Champ des Possibles, La Réorthe (85) latitude longitude 46.625947;-1.044096

Le Champ des Possibles, La Réorthe (85) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//