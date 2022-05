Le champ des possibles, 21 mai 2022, .

Le champ des possibles

2022-05-21 – 2022-05-21

Théâtre – 1h25 – dès 9 ans

­Par Compagnie 28­

Dans ce spectacle on poursuit les aventures d’Élise qui a désormais 19 ans, en plein dans cette période tumultueuse de sortie définitive de l’enfance. Après l’obtention de son bac, la jeune Élise décide de partir à Paris, loin de son village poitou-charentais, pour y suivre des études de lettres.

Malgré les chocs inhérents à ce brusque changement d’espace, de culture, et plus largement de vie, la découverte de la littérature et du théâtre vont semer en elle des envies puissantes de liberté, de découvertes et d’autonomie. À quel moment se sent-on adulte ? Comment quitter ses parents et son terrain d’enfance ? Faire ses premiers choix ? Quitter ce que l’on connaît pour s’ouvrir au monde ?

