L’édition 2022 irrigue sur 70 km de vallons, à partir de son épicentre le Moulin Blanchard et la commune de Perche-en-Nocé pour s’élargir à d’autres communes avoisinantes de la CDC Cœur de Perche, en s’arrêtant dans des lieux d’exception choisis en dialogue des œuvres présentées. La capitale du Perche, Nogent-le-Rotrou va également ouvrir quelques-uns des lieux secrets. Dans les villages de Perche-en-Nocé, églises, manoirs, galeries, forêts s’ouvrent tout comme dans la commune de Cour-Maugis et St Cyr la Rosière, ou se situe le 1er partenaire du Parcours, l’Ecomusée du Perche.

D’une douzaine de lieux en 2019 à 14 en 2021, le nombre passe à 17 sites, patrimoniaux pour la plupart, qui accueillent des expositions et alimentent le Perche Sud d’un souffle contemporain incluant une belle représentativité française, sans omettre la présentation d’artistes en résidence et d’autres auteur(e)s résidents sur ce territoire riche en créateurs. Au total 24 artistes sont présentés pour la plupart à travers une exposition personnelle ou une installation.

Le fil conducteur de cette troisième édition est l’Arbre. Thème fédérateur, il traverse l’humanité, abreuve la littérature et l’histoire de l’art. Il est au centre de nos préoccupations environnementales, qu’il soit sujet, matière première, cosa mentale ou au cœur des débats citoyens, il étaye des démarches artistiques qui répondent par leur diversité à la volonté d’ouverture de la commissaire générale. Christine Ollier propose à travers cette trame un large panel d’expressions contemporaines en faisant résonner création et lieu d’exposition.

Pratique : visible les week-ends et jours fériés de 14h à 18h30 – Une organisation de Art Culture & Co et de l’association le Moulin Blanchard.

