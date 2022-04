Le champ des grenouilles Donzy, 23 avril 2022, Donzy.

Le champ des grenouilles Donzy

2022-04-23 – 2022-04-23

Donzy Nièvre

20 EUR La zone humide de Donzy a bien des secrets à vous révéler. Elle sert de gîte et de couvert à une grande variété d’espèces. Munis de jumelles et armés de patience, nous vous ferons découvrir les oiseaux d’eau et les petites bêtes qui se cachent au milieu des roseaux.

La zone humide de Donzy a bien des secrets à vous révéler. Elle sert de gîte et de couvert à une grande variété d’espèces. Munis de jumelles et armés de patience, nous vous ferons découvrir les oiseaux d’eau et les petites bêtes qui se cachent au milieu des roseaux.

Donzy

dernière mise à jour : 2022-04-19 par