Journées Portes Ouvertes Atelier Artiste de Nicolas Guy Le champ de Rieu, chemin de Bordigues Cavagnac, 14 octobre 2023, Cavagnac.

Cavagnac,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Travail d’assemblage autour de déchets métalliques issus de la casse de Brive.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Le champ de Rieu, chemin de Bordigues

Cavagnac 46110 Lot Occitanie



Edition 2023, on the territory of Cauvaldor, 27 Artists invite you to enter their workshops to discover their universes

Assembly work using metal scrap from the Brive scrapyard

Edición 2023, en el territorio de Cauvaldor, 27 Artistas le invitan a entrar en sus talleres para descubrir sus universos

Obras de ensamblaje a partir de residuos metálicos del desguace de Brive

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Montagearbeit mit Metallabfällen vom Schrottplatz in Brive

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Vallée de la Dordogne