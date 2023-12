Cet évènement est passé Basilic Swing Le Champ de Mars Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Basilic Swing Le Champ de Mars Marseille, 11 décembre 2023, Marseille. Basilic Swing Lundi 11 décembre, 20h00 Le Champ de Mars Entrée libre Concert gratuit dans l’institution du Cours Julien, le Champs de Mars.

Ce soir, Basilic Swing sera en version quartet : 2 guitares, 1 contrebasse et 1 clarinette.

A partir de 20h.

