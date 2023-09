Balades Thématiques Le Champ de la Garde Nanterre, 14 octobre 2023, Nanterre.

Balades Thématiques Samedi 14 octobre, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30 Le Champ de la Garde

13h : Présentation du projet d’ensemble par Ilex (paysagiste) et Sathy (Urbaniste) – « Reconnecter le Champ de La Garde aux quartiers avoisinants et focus sur le Pré Pascal »

13h30: Balade agro-poétique du Champs de la Garde par Roger des Prés, directeur artistique de la Ferme du Bonheur

14h30 et 15h30 : Balade scientifique : les travaux de recherche au Champ de la Garde par Anne Barbillon, docteure et chercheuse au sein de la plate-forme SecurAgri d’Agro ParisTech

Le Champ de la Garde 18 rue Anatole-France 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.lafermedubonheur.fr/ Depuis de nombreuses années, la Ferme du bonheur aménage des terrasses (murs de soutènement) en pierre sèche au Champ de la Garde à Nanterre à travers des chantiers pédagogiques. Elle figure parmi les pionniers de la gestion rurale des espaces urbains en France. Autour du metteur en scène et poète Roger des Prés, elle développe depuis une trentaine d’années un projet « agro-poétique » de résilience territoriale, d’éducation populaire et de formation à Nanterre RER Nanterre-Université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T13:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:30:00+02:00

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00