Concert de Quintette de la Garde Républicaine Le Champ de la Garde Nanterre Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre Concert de Quintette de la Garde Républicaine Le Champ de la Garde Nanterre, 14 octobre 2023, Nanterre. Concert de Quintette de la Garde Républicaine Samedi 14 octobre, 12h00 Le Champ de la Garde Evènement festif au Champ de la Garde avec plusieurs activités (démonstration de labour à cheval, atelier de construction de mur en pierres sèches…). L’après-midi sera rythmée par plusieurs concerts du quintette de la Garde Républicaine. Le Champ de la Garde 18 rue Anatole-France 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.lafermedubonheur.fr/ Depuis de nombreuses années, la Ferme du bonheur aménage des terrasses (murs de soutènement) en pierre sèche au Champ de la Garde à Nanterre à travers des chantiers pédagogiques. Elle figure parmi les pionniers de la gestion rurale des espaces urbains en France. Autour du metteur en scène et poète Roger des Prés, elle développe depuis une trentaine d’années un projet « agro-poétique » de résilience territoriale, d’éducation populaire et de formation à Nanterre RER Nanterre-Université Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Le Champ de la Garde Adresse 18 rue Anatole-France 92000 Nanterre Ville Nanterre Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Le Champ de la Garde Nanterre latitude longitude 48.903104;2.205965

Le Champ de la Garde Nanterre Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanterre/