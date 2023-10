Construction de murs en pierre sèche Le Champ de la Garde Nanterre, 7 octobre 2023, Nanterre.

Construction de murs en pierre sèche 7 – 15 octobre Le Champ de la Garde Inscription obligatoire. Le nombre de places est limitée à 15 personnes par session. En cas de désistement merci de nous prévenir au plus vite.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture (JNA) à Nanterre, Roger des Prés de la Ferme du bonheur et Léonard Nguyen Van Thé, maître-artisan murailler proposent une formation de construction de terrasses en pierre sèche, ouverte à tou.tes et aux étudiant.es des ENSA en particulier.

Savoir-faire ancestral et universel, cette technique réapparait depuis une vingtaine d’années, en tant que système constructif écologique et durable, en réponse aux enjeux climatiques contemporains. Inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2018, elle regroupe un certain nombre d’intérêts agronomiques, écologiques et esthétiques comme solution d’aménagement paysager. Basée sur le réemploi de matériaux, elle permet de construire sans eau, ni mortier, agrade et accueille le vivant tout en améliorant la résilience de certaines espèces sensibles.

Depuis de nombreuses années, la Ferme du bonheur aménage des terrasses (murs de soutènement) en pierre sèche au Champ de la Garde à Nanterre à travers des chantiers pédagogiques. Elle figure parmi les pionniers de la gestion rurale des espaces urbains en France. Autour du metteur en scène et poète Roger des Prés, elle développe depuis une trentaine d’années un projet « agro-poétique » de résilience territoriale, d’éducation populaire et de formation à Nanterre : http://www.lafermedubonheur.fr/

PROGRAMME :

– Visite des terrasses et des murets du Champ de la Garde.

– Introduction à l’Histoire de la pierre sèche, ses intérêts écologiques, agronomiques, poétiques et esthétiques, pratique du réemploi de matériaux, histoire(s) de pierre et de muraille…

– Découverte des outils

– Atelier pratique de restauration de murets et de construction de terrasses (murs de soutènement) en pierre sèche.

Le Champ de la Garde 18 rue Anatole-France 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.lafermedubonheur.fr/ [{« type »: « email », « value »: « production.fdb@orange.fr »}] [{« link »: « http://www.lafermedubonheur.fr/ »}] Depuis de nombreuses années, la Ferme du bonheur aménage des terrasses (murs de soutènement) en pierre sèche au Champ de la Garde à Nanterre à travers des chantiers pédagogiques. Elle figure parmi les pionniers de la gestion rurale des espaces urbains en France. Autour du metteur en scène et poète Roger des Prés, elle développe depuis une trentaine d’années un projet « agro-poétique » de résilience territoriale, d’éducation populaire et de formation à Nanterre RER Nanterre-Université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

© Clément Val / La Ferme du bonheur