Plabennec

Fête de la bretagne Le Champ de Foire, 11 mai 2023, Plabennec. Fête de la bretagne 11 – 14 mai Le Champ de Foire https://lechampdefoire.net/ Jeudi 11 mai Spectacle de conte 14h « Le temps des Fileuses » entrée conference 20h30 avec Hervé Lossec Proverbe et dictons breton: un tresor a conserver entrée Vendredi 12 mai concert 20h30 KevinCamus/Yann Gourvil

Et Jean Charles Guichen » Le Solo de l’Ankou » Samedi 13 Mai Fest Noz 20h30 Forzh Penaos

Blain /Lezour

Bonno/Le gall

Le Champ de Foire Rue du Penquer, 29860 Plabennec Plabennec 29860 Finistère Bretagne

