Vente de volailles fermières et festives Le champ cardineau Cours, 30 novembre 2023, Cours.

Cours,Deux-Sèvres

Ventes de Volailles fermières du 30 novembre au 17 décembre, du poussin à l’âge adulte, volailles festives, oies, dindes, chapons, pigeonneaux

Mardis et mercredis de 17h30 à 19h ouverture du magasin.

Contact : Papet Antony et Magalie 0618112518 ou 0611241321

Adresse : Le champ cardinaux, 79220 Cours.

Le champ cardineau

Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sales of free-range poultry from November 30 to December 17, from chicks to adults, festive poultry, geese, turkeys, capons, squabs, etc

Tuesdays and Wednesdays from 5.30pm to 7pm, store open.

Contact: Papet Antony and Magalie 0618112518 or 0611241321

Address: Le champ cardinaux, 79220 Cours

Venta de aves de granja del 30 de noviembre al 17 de diciembre, desde pollitos hasta adultos, aves de fiesta, ocas, pavos, capones, pichones, etc

Martes y miércoles de 17.30 a 19.00 h, tienda abierta.

Contacto: Papet Antony y Magalie 0618112518 o 0611241321

Dirección: Le champ cardinaux, 79220 Cours

Verkauf von Bauernhofgeflügel vom 30. November bis 17. Dezember, vom Küken bis zum Erwachsenen, Festtagsgeflügel, Gänse, Truthähne, Kapaune, Täubchen

Dienstags und mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr Ladenöffnung.

Kontakt: Papet Antony und Magalie 0618112518 oder 0611241321

Adresse: Le champ cardinaux, 79220 Cours

Mise à jour le 2023-11-21 par CC Val de Gâtine