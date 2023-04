Jubil’ rencontre ! La Maison des Roches, 11 novembre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

» Gaudi et l’art nouveau » texte conçu et interprété par Jean-Claude Menou.

Au piano, Léo Debono Mompou : Albeniz, Manuel de Falla..

2023-11-11 à 17:00:00 ; fin : 2023-11-11 . EUR.

La Maison des Roches Route de St Agrève

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Gaudi and the Art Nouveau » text conceived and interpreted by Jean-Claude Menou.

At the piano, Léo Debono Mompou: Albeniz, Manuel de Falla.

« Gaudí y el Art Nouveau », texto concebido e interpretado por Jean-Claude Menou.

Al piano, Léo Debono Mompou: Albeniz, Manuel de Falla.

« Gaudi und der Jugendstil » Text konzipiert und interpretiert von Jean-Claude Menou.

Am Klavier: Léo Debono Mompou: Albeniz, Manuel de Falla.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon