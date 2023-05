Jubil’ Ciné Cinéma Scoop, 8 octobre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

« Dernières nouvelles du cosmos » film français de 2016 de Julie Bertuccelli.

Débat en présence de la réalisatrice et de la poétesse Babouillec..

2023-10-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-10-08 . EUR.

Cinéma Scoop

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Dernières nouvelles du cosmos » 2016 French film by Julie Bertuccelli.

Debate in the presence of the director and the poet Babouillec.

« Dernières nouvelles du cosmos » película francesa de 2016 de Julie Bertuccelli.

Debate en presencia de la directora y de la poetisa Babouillec.

« Letzte Nachrichten aus dem Kosmos » französischer Film aus dem Jahr 2016 von Julie Bertuccelli.

Debatte in Anwesenheit der Regisseurin und der Dichterin Babouillec.

