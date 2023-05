Atelier bracelets 100, chemin de Ladreyt, 7 juillet 2023, .

Apprends les bases pour créer ton bracelet en macramé ou brésilien. Dès 10 ans. Relâche le 18 août..

2023-07-07 à ; fin : 2023-09-01 . EUR.

100, chemin de Ladreyt

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Learn the basics to create your own macramé or Brazilian bracelet. From 10 years old. No class on August 18.

Aprende lo básico para crear tu propia pulsera de macramé o brasileña. A partir de 10 años. No hay función el 18 de agosto.

Lerne die Grundlagen, um dein Makramee- oder brasilianisches Armband herzustellen. Ab 10 Jahren. Pause am 18. August.

Mise à jour le 2023-03-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon