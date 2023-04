Concert vocal Eglise, 24 juin 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Pièces baroques et contemporaines, profanes et sacrées de l’Atelier choral, 17 chanteurs, sous la direction d’Elisabeth de Mestral..

2023-06-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Eglise

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Baroque and contemporary, secular and sacred pieces by the Choral Workshop, 17 singers, under the direction of Elisabeth de Mestral.

Piezas barrocas y contemporáneas, profanas y sacras, por el Taller Coral, 17 cantantes, dirigidos por Elisabeth de Mestral.

Barocke und zeitgenössische, weltliche und geistliche Stücke des Atelier Choral, 17 Sänger, unter der Leitung von Elisabeth de Mestral.

Mise à jour le 2023-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon