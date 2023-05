43 Nuances de Vert CADA, 26 mai 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

» Babel Heureuse « , lectures sur la nature, repas partagé.

Tout le monde est le bienvenu pour ce moment de convivialité et d’échange..

2023-05-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-26 21:00:00. .

CADA Côte de Molle

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Happy Babel », readings on nature, shared meal.

Everyone is welcome for this moment of conviviality and exchange.

el acto incluirá « Babel feliz », lecturas sobre la naturaleza y una comida compartida.

Todos son bienvenidos a este momento de convivencia e intercambio.

« Babel Heureuse », Lesungen über die Natur, gemeinsames Essen.

Jeder ist herzlich willkommen, an diesem Moment der Geselligkeit und des Austauschs teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon