Théâtre Maison des Bretchs, 15 avril 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

L’Ebloui de Joël Jouanneau avec les acteurs d’AMA Théâtre !

Dès 7 ans..

2023-04-15 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Maison des Bretchs Salle du Théâtre

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’Ebloui by Joël Jouanneau with the actors of AMA Théâtre!

From 7 years old.

¡L’Ebloui de Joël Jouanneau con los actores de AMA Théâtre!

A partir de 7 años.

L’Ebloui von Joël Jouanneau mit den Schauspielern von AMA Théâtre!

Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon