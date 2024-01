Conférence de la PULP Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon, samedi 6 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Le climat, et moi, et moi, et moi… Douze solutions pour réduire mon impact sur le climat. par Alexandre Royet, ingénieur Institut National des Télécommunications.

Rue de la Poste Cinéma Scoop

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes fde.cc.hautlignon@orange.fr



