Dans le cadre de l'opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Les enfants seront accueilkis au centre du Chambon. Un planning d'activités (concernant les temps de la journée mais également les soirées) sera prévu pour la semaine. Ce séjour sportif favorisera la découverte et la pratique des activités suivantes: Spéléologie

Escalade

Parcours aventure

Tir à l’Arc

Course d’orientation

Des veillées thématiques (musique, jeux) Par le biais de toutes les activités effectuées, nous souhaitons avec les enfants développer leur capacité d’expression, de formulation d’idées, de retranscription de ce qu’ils ont vécu, et donc de tous les savoirs autour du français écrit et oral par l’écriture d’un blog journalier, afin également de pouvoir faire le lien et partager avec les familles.

