Course de caisses à savon Le Chambon Feugerolles (42) Le Chambon-Feugerolles

Loire

Course de caisses à savon Le Chambon Feugerolles (42), 23 avril 2023, Le Chambon-Feugerolles. Course de caisses à savon Dimanche 23 avril, 08h00 Le Chambon Feugerolles (42) Caisses à savon Le Chambon Feugerolles (42) Le Chambon Feugerolles Le Chambon-Feugerolles 42500 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [Facebook :](Gros projet pour notre association cette année, l’organisation d’une course de caisse à savon. Cette course est une manche comptant pour les championnats de France. N’hésitez à prendre contact pour une éventuelle participation en tant que pilote mais aussi pour nous aider pour que cette journée soit une réussite pour nos enfants. On recherche des bénévoles pour nous aider à installer, servir repas, commissaires de piste…. Prise de contact auprès de Christophe Charrat )

Gros projet pour notre association cette année, l’organisation d’une course de caisse à savon. Cette course est une manche comptant pour les championnats de France.

N’hésitez à prendre contact pour une éventuelle participation en tant que pilote mais aussi pour nous aider pour que cette journée soit une réussite pour nos enfants.

On recherche des bénévoles pour nous aider à installer, servir repas, commissaires de piste….

Prise de contact auprès de Christophe Charrat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T08:00:00+02:00

2023-04-23T18:00:00+02:00

