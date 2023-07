Visite d’été du château du Chambon Le Chambon Bersac-sur-Rivalier, 15 août 2023, Bersac-sur-Rivalier.

Bersac-sur-Rivalier,Haute-Vienne

Comme tous les ans, le château du Chambon à Bersac-sur-Rivalier est ouvert à la visite pendant six semaines en été. C’est l’occasion de (re-)découvrir ce lieu emblématique après une des plus grandes campagnes de restauration dans son histoire ! Les visites comprennent le parc et le nouveau jardin à la française sur la terrasse avec le colombier en visite libre ainsi que l’habituelle visite guidée des intérieurs du château d’environ une heure avec un des propriétaires. Places limitées donc réservation fortement recommandée..

2023-08-15 fin : 2023-09-30 11:30:00. .

Le Chambon

Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As every year, the Château du Chambon in Bersac-sur-Rivalier is open to visitors for six weeks during the summer. It’s an opportunity to (re-)discover this emblematic site after one of the biggest restoration campaigns in its history! Visits include the park and the new formal garden on the terrace with the dovecote, as well as the usual one-hour guided tour of the château’s interiors with one of the owners. Places are limited, so booking is strongly recommended.

Como cada año, el castillo de Chambon, en Bersac-sur-Rivalier, se abre a los visitantes durante seis semanas en verano. Es la ocasión de (re)descubrir este lugar emblemático tras una de las mayores campañas de restauración de su historia Las visitas incluyen el parque y el nuevo jardín formal de la terraza con el palomar, así como la habitual visita guiada a los interiores del castillo, de aproximadamente una hora de duración, con uno de los propietarios. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda encarecidamente reservar.

Wie jedes Jahr ist das Château du Chambon in Bersac-sur-Rivalier im Sommer sechs Wochen lang für Besucher geöffnet. Dies ist die Gelegenheit, diesen symbolträchtigen Ort nach einer der größten Restaurierungskampagnen in seiner Geschichte (wieder) zu entdecken! Die Besichtigungen umfassen den Park und den neuen französischen Garten auf der Terrasse mit dem Taubenschlag zur freien Besichtigung sowie die übliche, etwa einstündige Führung durch die Innenräume des Schlosses mit einem der Eigentümer. Begrenzte Plätze, daher wird eine Reservierung dringend empfohlen.

