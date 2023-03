Les Ateliers Partagés de L’Artisanoscope Le Chalutier tiers lieu, 1 avril 2023, La Baume-d'Hostun.

Les Ateliers Partagés de L’Artisanoscope 1 et 2 avril Le Chalutier tiers lieu

Les Ateliers partagés de L’Artisanoscope c’est une salle de 80 m2 que se partagent 8 artisanes. Ici on cout, on tapisse, on façonne, on se questionne, on s’entraide et on se conseille. Tapisserie d’ameublement, Bijouterie, Céramique, Tuffting ou encore Art Floral, c’est au tiers-lieu du Chalutier que ces artisanes se sont installées pour développer leurs activités. Venez découvrir ce lieu haut en créativité et collaborations artisanales. Espace de travail propice à la co-création, les artisanes vous présenteront leurs disciplines. Partez à la découverte de leurs univers et découvrez leurs métiers d’arts.

Le Chalutier tiers lieu 301 Cote Simon, 26730 La Baume-d’Hostun La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lartisanoscope.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lartisanoscope/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Lartisanoscope »}, {« type »: « phone », « value »: « 0642264065 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@lartisanoscope.fr »}]

