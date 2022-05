Le Challenge “Solutions4Good” on line Catégorie d’évènement: Indre

Le Challenge "Solutions4Good"

on line, le dimanche 15 mai à 23:00

**Vous avez une idée innovante ? Vous souhaitez vous impliquer dans une dynamique positive à impact en proposant vos compétences ?** Participez au **« Challenge Solutions4Good »** pour booster votre projet et tenter de remporter l’une des dotations du Challenge ! **Le Challenge est gratuit et ouvert à tous!** Il a pour objectif d’accompagner du 18 mai au 24 juin, les projets déposés dans un parcours de coaching dédié composé d’ateliers collectifs et de suivi individualisé. Les projets qui participent au Challenge concourent à la finale qui se déroulera le vendredi 8 juillet à Perros-Guirec pour tenter de remporter l’un des prix du Challenge. Jusqu’à 5000 € sont à remporter pour un projet. Pour découvrir toutes les informations sur le Challenge > [CLIQUEZ ICI](https://solutions4good.bzh/challenge-de-linnovation/) **La date limite de dépôt des projets est fixée au 15 mai.**

on line France Indre

2022-05-15T23:00:00 2022-05-15T23:30:00

