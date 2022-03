Le Challenge Multisports de Plailly 2022 Plailly, 14 mai 2022, Plailly.

Le Challenge Multisports de Plailly 2022 Plailly

2022-05-14 08:30:00 – 2022-05-15

Plailly Oise Plailly

17 17 Le Challenge Multisports par équipe de la Commune de Plailly dans les infrastructures sportives exceptionnelles du village. Cet événement prometteur doit accueillir plus de 500 participants qui s’affronteront dans 16 disciplines comme le Football, Le Tennis, Le VTT etc… et l’épreuve surprise. Une occasion unique de commencer l’été sous le signe du sport !…

Horaire du samedi: samedi: 8h30 réunion des équipes au complet dans le gymnase pour briefing et contrôle – 9h30: début des épreuves

Horaire du dimanche: 8h00 réunion des équipes – 8h30 : début des épreuves

Le Challenge Multisports par équipe de la Commune de Plailly dans les infrastructures sportives exceptionnelles du village. Cet événement prometteur doit accueillir plus de 500 participants qui s’affronteront dans 16 disciplines comme le Football, Le Tennis, Le VTT etc… et l’épreuve surprise. Une occasion unique de commencer l’été sous le signe du sport !…

Horaire du samedi: samedi: 8h30 réunion des équipes au complet dans le gymnase pour briefing et contrôle – 9h30: début des épreuves

Horaire du dimanche: 8h00 réunion des équipes – 8h30 : début des épreuves

Le Challenge Multisports par équipe de la Commune de Plailly dans les infrastructures sportives exceptionnelles du village. Cet événement prometteur doit accueillir plus de 500 participants qui s’affronteront dans 16 disciplines comme le Football, Le Tennis, Le VTT etc… et l’épreuve surprise. Une occasion unique de commencer l’été sous le signe du sport !…

Horaire du samedi: samedi: 8h30 réunion des équipes au complet dans le gymnase pour briefing et contrôle – 9h30: début des épreuves

Horaire du dimanche: 8h00 réunion des équipes – 8h30 : début des épreuves

Ville de Plailly

Plailly

dernière mise à jour : 2022-03-08 par