Le challenge des trails du Géoparc Digne-les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains

Le challenge des trails du Géoparc Digne-les-Bains, 1 mai 2022, Digne-les-Bains. Le challenge des trails du Géoparc Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains

2022-05-01 – 2022-08-14 Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156

Digne-les-Bains Alpes de Haute-Provence Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence A l’occasion de l’extension de son territoire à la moyenne Durance et dans le Sisteronais-Buëch, le Géoparc mondial UNESCO de Haute-Provence crée le Challenge des Trails du Géoparc. geoparcdehauteprovence@gmail.com +33 4 92 36 70 70 https://www.geoparchauteprovence.com/ Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains

