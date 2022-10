Le Challenge des Gentlemen Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes EUR 10 10 Après la TARB’elles dans le cadre d’Octobre Rose, la Ville de Tarbes s’associe à la Ligue contre le Cancer 65 et les clubs sportifs locaux pour vous proposer le Challenge des gentlemen, un événement sportif sous forme d’olympiades au profit de la lutte contre les cancers masculins. > Comment ça marche ?

C’est un challenge multisports convivial : vous devrez choisir 1 activité par famille proposée soit 3 activités (par équipe ou en individuel) :

– Sports collectifs : football, rugby, basket-ball

– Sports individuels : cyclisme, tir à l’arc, pétanque.

– Athlétisme : relais, saut en longueur, lancer de vortex

(Récompenses attribuées à la première équipe et au premier en individuel) > Et la moustache dans tout ça ?

Symbole de la mobilisation, portez la moustache pour la bonne cause !

A l’anglaise, en chevron ou en fer à cheval… véritable ou postiche… L’important est de la porter fièrement !

La plus belle moustache remportera un trophée. > Comment on s’inscrit ?

Olympiades masculines / Âge minimum 11 ans

Inscription exclusivement par internet jusqu’au 8 novembre 2022 : sur helloasso.com.

Tee-shirt offert aux 500 premiers inscrits > A quoi servira l’argent collecté ?

Les bénéfices des inscriptions seront reversés à la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées pour financer la recherche médicale et les soins de support pour les hommes atteints de cancer.

secretariat.sport@mairie-tarbes.fr +33 5 62 44 38 58 https://www.helloasso.com/associations/office-municipal-des-sports-de-la-ville-de-tarbes/evenements/challenge-des-gentlemen

