Pil’ Aventure Le Chalet des Alpes Le Bessat, 23 octobre 2023, Le Bessat.

Pil’ Aventure 23 – 27 octobre Le Chalet des Alpes 520 € (le transport est compris dans le tarif) Départ depuis Lyon uniquement.

Age et effectif : 14 jeunes de 8 à 12 ans.

Dates : du 23 au 27 octobre 2023

Transport : un autocar conduira les jeunes jusqu’au centre de vacances. Sur le site, le groupe aura deux véhicules de neuf places à disposition.

Encadrement : un directeur secondé par trois animateurs dont une directrice adjointe et une assistante sanitaire. Du personnel diplômé assurera l’encadrement des activités spécifiques (sortie nature, cani-rando…).

Situation géographique et hébergement :

Situé à 1200 mètres d’altitude, au cœur du parc régional du Pilat, le chalet des Alpes est implanté sur un domaine de 7 hectares boisé. Les abords sont aménagés avec aires de jeux et terrains multisports. Le centre est ouvert à l’année. Le groupe sera hébergé dans des chambres de 4 à 6 lits, et dotées de sanitaires. De plus, les repas seront préparés sur place.

Vie quotidienne et collective :

L’organisation de la vie quotidienne tiendra compte du rythme vie et des besoins des enfants. Le lever et le coucher seront échelonnés. Les enfants auront un adulte référent pour les différents temps de la journée, qui sera organisée avec une alternance de temps d’activités, de temps calmes et de repos. L’équipe favorisera le développement de l’autonomie des enfants pour non seulement apprendre à faire seul mais surtout apprendre à trouver les ressources mises à sa disposition. L’équipe tiendra compte des propositions des enfants pour structurer les journées.

En début de séjour, les enfants seront sollicités pour mettre en place les règles de vie communes qui seront rappelées si besoin : respect de l’autre, des différences, de la sécurité, du matériel, des locaux, etc. La vie collective restant un élément clé de l’expérience en séjour, les enfants participeront à différentes tâches de la vie quotidienne, telles que dresser et débarrasser la table, ranger leur chambre et aider à divers services.

Le Chalet des Alpes 42660 Le Bessat Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « vacances@fondation-ajd.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0478291245 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

Sports et nature