Fête de l’automne Le Chalard, 29 octobre 2023, Le Chalard.

Le Chalard,Haute-Vienne

Pommes et citrouilles seront au rdv au Chalard. Soupe de citrouille, ateliers enfants, pressage de pommes et dégustation de jus, artisans de bouche, restauration sur place, animation musicale par « Oldskool ». De 10h à 18h..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Apples and pumpkins at Le Chalard. Pumpkin soup, children’s workshops, apple pressing and juice tasting, food artisans, on-site catering, musical entertainment by « Oldskool ». From 10am to 6pm.

Manzanas y calabazas a la orden del día en Le Chalard. Sopa de calabaza, talleres infantiles, prensado de manzanas y degustación de zumos, artesanos alimentarios, catering in situ, animación musical a cargo de « Oldskool ». De 10.00 a 18.00 h.

Äpfel und Kürbisse stehen in Le Chalard auf dem Programm. Kürbissuppe, Workshops für Kinder, Apfelpressen und Saftverkostung, Handwerker, Essen und Trinken vor Ort, musikalische Unterhaltung durch « Oldskool ». Von 10 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Pays de Saint-Yrieix