Fête de la Saint Jean et concours de clafoutis et pâtés de viande Le Chalard, 24 juin 2023, Le Chalard.

Le Chalard,Haute-Vienne

Dépôt des clafoutis et pâtés de viande dès 16h, suivi d’un classement par un jury et d’une remise de prix. En soirée : buffet avec animation musicale. Feu de la Saint Jean à la tombée de la nuit. Site de la salle des fêtes..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 23:00:00. .

Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Submission of clafoutis and meat pies from 4pm, followed by a judging and prize-giving ceremony. Evening: buffet with musical entertainment. Bonfire at dusk. Village hall site.

A partir de las 16.00 horas se presentarán clafoutis y pasteles de carne, seguidos de una ceremonia de evaluación y entrega de premios. Por la noche: buffet con animación musical. Al anochecer, hoguera. En el emplazamiento del ayuntamiento.

Abgabe der Clafoutis und Fleischpasteten ab 16 Uhr, gefolgt von einer Bewertung durch eine Jury und einer Preisverleihung. Am Abend: Buffet mit musikalischer Unterhaltung. Johannisfeuer bei Einbruch der Dunkelheit. Website des Festsaals.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Pays de Saint-Yrieix