LECTURE PUBLIQUE Le Chai Vic le Comte, 17 septembre 2023, Vic le Comte.

L’atelier de lecteurs Paroles de choeur, animé par le comédien Pierre Fernandes, lira quelques extraits des « Trois ruches bleues », de Patrick Cloux, et un texte de Maurice Maeterlinck, tiré de « La vie des abeilles »

Le Chai Place Saint-Pierre, 63270 Vic le Comte Vic le Comte 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.vic-le-comte.fr/ Construit en 1790, en pleine Révolution française, ce bâtiment joue un rôle prépondérant dans le processus de fabrication du vin. Fait en arkose, clos et entièrement voûté, c’est ici que se passait tout le processus de vinification, de l’arrivée du raisin des vendanges jusqu’à sa mise en bouteille. Il existe 5 chais similaires à celui-ci dans la commune de Vic-le-Comte, avec un coffrage identique.

Mesurant 200 m2 par plateau et comprenant trois étages, dont une cave, ainsi qu’une petite cour intérieure, ce lieu est porteur de l’histoire vitivinicole et géologique du territoire.

Aujourd’hui, le Chai est un lieu culturel et patrimonial qui accueille expositions et manifestations de spectacles vivants. Parking dans le coeur de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme