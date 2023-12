Espectacle “De chez moi à chez moi” per Florant Mercadier Le Chai (Capendu) Capendu, 13 janvier 2024 19:30, Capendu.

Originari d’Avairon, Florant Mercadier profechava ja de las fèstas occitanas en se convidant sus scèna per una istòria, mentre qu’èra pas qu’un mainatge. Fascinat per aquelas velhadas-cabarets que mesclavan sens complèx las lengas e los publics, lo conte, lo cant e l’umor, sos espectacles s’inspiran d’anecdòtas collectadas e de legendas tradicionalas tornadas visitar a la saussa contemporanèa.

Entre lo taulièr-uper e lo pepin al canton del fuòc, Florant inventa d’istòrias a l’imaginari mestissat e a l’umor irresistible… Sus scèna, se fa tanben musician, s’acompanhant a la viòla a ròda, a la bodega, a l’armonica o la caremère…

https://lechai.carcassonne-agglo.fr

