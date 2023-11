Club informatique le chai Bonnat, 13 décembre 2023, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Club informatique

Bidouille informatique, questions et partage

Un mercredi sur deux

De 14 à 16h

Au Chai

Gratuit.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. EUR.

le chai

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Computer club

Computer trivia, questions and sharing

? every other Wednesday

? 2pm to 4pm

? At the Chai

? Free

? Club de informática

Trivialidades informáticas, preguntas y puesta en común

cada dos miércoles

? De 14:00 a 16:00

? En el Chai

? Gratis

? Computer Club

Computertüfteln, Fragen und Austausch

jeden zweiten Mittwoch

? Von 14 bis 16 Uhr

? Im Chai

? Kostenlos

Mise à jour le 2023-10-26 par Portes de la Creuse en Marche