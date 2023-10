Jardinage d’hiver Le CHAI Bonnat Catégories d’Évènement: Bonnat

Creuse Jardinage d’hiver Le CHAI Bonnat, 2 décembre 2023, Bonnat. Bonnat,Creuse Jardinage d’hiver ❄ Atelier sur la préparation du jardin en hiver

Gratuit

14h-17h.

Le CHAI

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Winter gardening ? Workshop on winter garden preparation

? Free

?2pm-5pm ? Jardinería de invierno ? Taller sobre la preparación del jardín para el invierno

? Gratuito

de 14.00 a 17.00 horas ? Gartenarbeit im Winter ? Workshop über die Vorbereitung des Gartens im Winter

? Kostenlos

