Initiation au crochet le chai Bonnat, 8 novembre 2023, Bonnat.

Bonnat,Creuse

Initiation au crochet

Proposition de projets simples

Un mercredi sur 2

De 10 à 12h

Au Chai

Gratuit.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 12:00:00. EUR.

le chai

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Introduction to crochet

Simple project proposals

? every other Wednesday

? From 10am to 12pm

? At the Chai

? Free

? Introducción al ganchillo

Proyectos sencillos

? cada 2º miércoles

? De 10h a 12h

? En el Chai

? Gratis

? Einführung in das Häkeln

Vorschlag für einfache Projekte

?jeden zweiten Mittwoch

? Von 10 bis 12 Uhr

? Im Chai

? Kostenlos

Mise à jour le 2023-10-26 par Portes de la Creuse en Marche