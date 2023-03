FESTIVAL CAHORS JUIN JARDINS Le Chai, 52 avenue André Breton, 2 juin 2023, Cahors.

Le Chai, 52 avenue André Breton cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 53 20 65 http://www.cahorsjuinjardins.fr/ https://www.facebook.com/CJJ46;https://www.instagram.com/ L’association Juin Jardins accueille chaque année dans les jardins secrets de Cahors, dans les jardins privés de la ville, dans les jardins de quartiers prioritaires et sur le territoire, une dizaine d’artistes, orientés art écologique, environnemental et social. Entièrement gratuit, le festival Cahors Juin Jardins est né en juin 2006 à l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-vous au Jardin et consacre chaque 1er vendredi du mois de juin aux enfants et scolaires (lectures, créations, sensibilisation à la biodiversité, à l’art, au vivant, etc.). Festival phare de la Ville de Cahors, il défriche avec les artistes, autour d’une thématique annuelle, de nouveaux territoires sur les questions environnementales à travers l’expression artistique. Le temps des Rendez-vous aux jardins, la ville de Cahors s’animent de marcheurs qui découvrent en déambulant les différents jardins, sauvages, cachés, d’ornements, potagers, etc. Ces jardins sont animés de lectures, tables rondes, ateliers d’art, musique, danse, performances… Sur le territoire, les Jardins paysage se développent sur le mode participatif, l’échange de savoir-faire et le respect de la biodiversité. Pilotés par l’association Juin Jardins, ce projet innovant est élaboré avec les habitants jardiniers qui les animent le temps des rendez-vous aux jardins en invitant des artistes et en organisant des festivités. parkings de délestage à l’entrée de Cahors

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

