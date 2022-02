Le chagrin d’Artémis Théâtre de l’Opprimé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Chagrin d’Artémis est un spectacle qui, sans chercher à résoudre quoi que ce soit, explore les différentes étapes du deuil de façon poétique et musicale. C’est un hymne à l’amour universel. Alors qu’elle cherche une Poésie sur le dernier souffle d’un être aimé, Léa fait accidentellement naître Luna Mirage, un alter-ego lunaire qui se propose de l’aider dans sa quête du Poème. Luna part avec elle à bord d’Artémis, une fusée aéro-aquatique dont le carburant est principalement composé de larmes. Là, Léa découvre un monde où la parole est chant, les abat-jours satellites, les fusées sensibles aux caresses et les morts bien vivants. Rythmé de musique pop, avec une dimension de témoignage, Le Chagrin d’Artémis explore les différentes étapes du deuil de façon poétique et musicale. C’est un hymne à l’amour universel. Théâtre de l’Opprimé 78 RUE DU CHAROLAIS Paris 75012 Contact : http://www.theatredelopprime.com/evenement/artemis-mar/ https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis/ Art contemporain;Théâtre

