ELMER FOOD BEAT RUE DE LA FORGE LE CHABADA Angers, 20 janvier 2024

Le groupe ELMER FOOD BEAT prend naissance en juin 1986, pour la Fête de la musique à Nantes. Depuis cette période, EFB joue du rock alternatif, avec des paroles explicites : c’est nouveau, c’est drôle, c’est transgressif et donc festif !On se souvient de leur rock simple et enjoué, et des hits comme « Daniela », « La caissière de chez Leclerc », « le plastique c’est fantastique ».Cela fait plus de 35 ans qu’ils chantent les filles, le sexe et la vie, mais aussi l’amitié entre les copains. Leur nouvel album, le 7ème du groupe, intitulé « Le Bruit des Potes » revient aux sources mêmes du rock, avec des textes grivois et jouissifs. Fidèle à son ADN, le groupe nantais réussit à nouveau à nous faire rire tout en abordant des sujets de société, tels que le réchauffement climatique et les dangers des influenceurs. Une tournée est déjà annoncée, soit la meilleure façon de défendre ce nouvel opus et de constater, de visu, qu’ELMER FOOD BEAT, c’est fantastique !Le groupe support du concert sera RUE DE LA FORGE, originaire de Vendée. La potion magique de RDLF est une recette dont eux seuls ont le secret : du rock, du rap, du metal, du celtique, le tout versé dans un chaudron magique !Leur objectif est clair : écumer les salles de concert et chauffer le public à blanc, au moyen d’un show puissant et fédérateur.Si vous aimez LES 3 FROMAGES, LES FATALS PICARDS et le Rock Festif

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

LE CHABADA 56,BD du doyenne 49100 Angers