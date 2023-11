Winnterzuko + Hidden Le Chabada Angers, 9 décembre 2023, Angers.

Winnterzuko + Hidden Samedi 9 décembre, 20h30 Le Chabada Carte Chabada 17€ // Prévente 20€ // Guichet 23€

Artiste avant-gardiste, Winnterzuko est l’un des ambassadeurs du rap new wave francophone. Grâce à son flow nostalgique, à ses références à la pop culture des années 2000, ainsi qu’aux longs textes autocritiques sur des prods old school, le jeune artiste parisien incarne une véritable époque dans laquelle lui et ses fans ont grandi. Malgré l’influence importante de son passé tourmenté, le rappeur demeure aussi énigmatique que singulier, créant de lui une image intemporelle. Mystérieux et avec toujours un temps d’avance, Winnterzuko entretient la culture de ne se montrer qu’exclusivement en musique, laissant beaucoup de zones inconnues dans son personnage. Son rap hyperpop, courant dont il est un des principaux représentants, et les nombreux open mic dans lesquels il a fait ses classes, promettent une expérience explosive sur la scène du Chabada !

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lechabada.com/evenement/winnterzuko/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

Robin Martin-Naghmouchi