Ju(s) Le Chabada Angers, 6 décembre 2023, Angers.

Ju(s) Mercredi 6 décembre, 19h00 Le Chabada Tarif Carte Chabada et moins de 12 ans Gratuit // Prévente et Guichet 5€

Après quelques années à s’époumoner dans des groupes de rock, Julien « Ju(s) » Bresteau a décidé de baisser le volume et de mettre sa voix rauque au service de sa plume. Dans le sillage d’un Alain Bashung, d’un Rodolphe Burger ou même d’un Jean-Phi Vergneau (pour lui trouver une ascendance locale), Ju(s) murmure donc des chansons sombres et moites, où l’électricité et la fureur ne sont jamais bien loin. Il vous invite ce soir à célébrer la sortie de son deuxième EP.

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T19:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:30:00+01:00

chanson