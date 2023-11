29 novembre 2023 – HK en concert à Angers (49) / concert caritatif Le Chabada Angers, 29 novembre 2023, Angers.

29 novembre 2023 – HK en concert à Angers (49) / concert caritatif Mercredi 29 novembre, 19h30 Le Chabada Carte Chabada, demandeur·euses d’emploi, étudiant·es* : 17 € / Prévente : 20 € / Guichet : 23 €

Née à Angers, l’association Al Kamandjâti crée depuis plus de vingt ans des écoles de musique en Palestine et organise une nouvelle fois sa grande soirée fondatrice au Chabada .

HK qui a eu une proximité étroite avec l’action d’Al Kamandjati en Palestine, continue sa route, sur ce chemin de l’irrévérence joyeuse et solidaire, libre, fraternelle et consciente. Conteur d’histoires, rêveur insolent heureux de danser à contre-courant, aimant comme il le dit en chanson : « faire preuve d’irrévérence, mais toujours avec élégance ».

Suivra le duo bordelais de musique Gnawa électro YOBADI qui enflammeront la suite de cette soirée solidaire.

Tous les artistes et leurs équipes viennent en soutien aux projets de développement de la vie musicale pour les Palestiniens.

Toute forme de participation est la bienvenue. N’hésitez pas à contacter l’association Al Kamandjâti pour rejoindre ses membres, faire des dons d’instruments…

Plus d’infos sur l’association : www.alkamandjati.org

https://www.youtube.com/@Alkamandjati/videos

Mercredi 29 novembre 2023 à 20h00

Ouverture des portes 19h30

Adresse : Le Chabada, 56 boulevard du Doyenné 49100 Angers

Billetterie : https://billetterie.lechabada.com/evenement/29-11-2023-20-00-musiciens-pour-la-palestine-depuis-2003

Tarifs :

– Carte Chabada, demandeur·euses d’emploi, étudiant·es* : 17 €

– Prévente : 20 €

– Guichet : 23 €

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lechabada.com/evenement/29-11-2023-20-00-musiciens-pour-la-palestine-depuis-2003 »}] [{« link »: « http://www.alkamandjati.org »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « We are a non-profit organisation NGO aiming at introducing and promoting music education and appreciation as an integral part of Palestinian life. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Al Kamandjati », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/APkrFKZ5k0ycIgm_jbVBDXIM8GmE7gPXbngeBaiawgx4Eg=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCXBMDuTuXyjZCsqeOFaETtg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@Alkamandjati/videos »}, {« link »: « https://billetterie.lechabada.com/evenement/29-11-2023-20-00-musiciens-pour-la-palestine-depuis-2003 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T19:30:00+01:00 – 2023-11-29T23:00:00+01:00

2023-11-29T19:30:00+01:00 – 2023-11-29T23:00:00+01:00