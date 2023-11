Voyou + HSRS Le Chabada Angers, 16 novembre 2023, Angers.

Voyou + HSRS Jeudi 16 novembre, 20h30 Le Chabada Carte Chabada 19€ // Prévente 22€ // Guichet 25€

Voyou, est un musicien complet. Issu du conservatoire et de l’univers orchestral, il a initié son propre projet en 2019 avec un premier album empreint d’une sensibilité brute.

Pour son album « Les Royaumes Minuscules », ce sont des fables, des courtes brèves contemporaines qu’il nous propose d’écouter.

Enrichi de voyages et de rencontres multiples avec des musicien·nes de tous horizons (on pense notamment à November Ultra, Diogo Strauss ou encore Mélissa Laveaux, pour qui il a aussi composé), Voyou perfectionne son écriture. Il s’émerveille du quotidien et il en fait une odyssée actuelle et naturaliste.

Sa pop délicate se prête au jeu de cette éloge de la contemplation et vient enrober les chansons, à coups de flûtes, pianos, violons et cuivres.

L’artiste prouve que chaque geste, chaque visage et chaque présence cache un univers entier, et il nous invite avec malice à les découvrir.

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lechabada.com/evenement/voyou/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T23:59:00+01:00

Emma Birsky