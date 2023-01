Mathou et Poppy Fusée Le Chabada, 17 mars 2023, Angers.

Tarif – 12 ans 5€ // Carte Chabada 9€ // Prévente 12€ // Guichet 15€

Concert dessiné

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dans le cadre des Bulles à Facettes

On ne pouvait pas organiser ce cycle de rendez-vous autour de la musique et de la BD sans une création originale entre deux artistes. Nous avons donc demandé à la dessinatrice et blogueuse angevine Mathou (Tout plaquer et aller prendre un bain, Les Wonderwomen aussi mettent une culotte gainante, Et puis Colette, Peurs Bleues…) de nous donner son coup de cœur musical du moment avec qui elle aimerait collaborer, et le nom de Poppy Fusée (le nouveau projet de la chanteuse de Part-Time Friends) a tout de suite traversé la pièce. Et ce fut comme une évidence : bien sûr que la pop cotonneuse de Poppy Fusée était faite pour danser avec les gouttes et les cœurs colorés de Mathou. Les deux femmes ont donc travaillé ensemble un spectacle inédit, plein de poésie et de légèreté, à partir du répertoire de la chanteuse. Elles vous le livrent ce soir en exclusivité. Et probablement avec beaucoup d’émotions. Soyez là !



