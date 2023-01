Tarmac Rodéo Le Chabada Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire

Tarmac Rodéo Le Chabada, 10 mars 2023, Angers. Tarmac Rodéo Vendredi 10 mars, 20h30 Le Chabada

– de 12 ans 5€ // Carte Chabada 2 pour 1 // Tarif Unique 12€

swing Le Chabada 56 boulevard du Doyenné Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire Vous trouvez que votre vie manque de swing ? Venez donc faire un tour ce soir au Chabada pour retrouver Tarmac Rodéo dans ses œuvres. Le quintet angevin s’approprie en effet le jazz explosif de Count Basie, la vapeur et le bruit de La Ruda Salska et l’humour canaille d’un Sanseverino avec une bonne humeur contagieuse et cuivrée, ayant pour effet immédiat de remplir les pistes de danse dans la minute. Et comme en plus ils fêtent par la même occasion la sortie de leur deuxième album, il risque de faire très très chaud dans la fosse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T23:59:00+01:00 Tarmac Rodeo

Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Le Chabada Adresse 56 boulevard du Doyenné Ville Angers lieuville Le Chabada Angers Departement Maine-et-Loire

Le Chabada Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Tarmac Rodéo Le Chabada 2023-03-10 was last modified: by Tarmac Rodéo Le Chabada Le Chabada 10 mars 2023 angers Le Chabada Angers

Angers Maine-et-Loire