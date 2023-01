Suzane + Nua Le Chabada, 8 mars 2023, Angers.

Suzane + Nua Mercredi 8 mars, 20h30 Le Chabada

Carte Chabada 29€ // Prévente 32€ // Guichet 35€

pop

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

ntre icône pop et super héroïne, Suzane a su rapidement s’imposer sur la scène française et marquer les esprits. Pendant féminin d’un Stromae, elle incarne elle aussi cette nouvelle frange de la chanson réaliste, une version 2.0 en quelques sortes, aux textes puissants et bien ancrés dans son époque. Suzane nous a conté son quotidien, celui des autres, des histoires aussi intimes qu’universelles, engagées, dans un spleen dissimulé derrière des productions électro rythmées et jouissives. Suzane poursuit son ascension, avec toujours plus d’énergie et un style qui s’affirme. Révélation scène aux victoires de la musique avant Covid, l’occasion lui est enfin donnée de retrouver le public avec un tout nouveau show.

Elle chante également dans le groupe de groove Minuit Grand Max, mais c’est sous le nom de Nua que la jeune rappeuse officie en solo. Son flow aime les contorsions acrobatiques à l’instar de la Diam’s de la grande époque.



